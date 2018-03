Из-за сильного снегопада перенесен матч «Дерби Каунти» — «Кардифф»

В связи с сильным снегопадом матч чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Кардифф» перенесен. В окрестностях стадиона «Прайд Парк» может быть небезопасно, сообщает официальный сайт «Дерби». О новой дате проведения матча пока неизвестно.

#DCFC can confirm that today's @SkyBetChamp clash with @CardiffCityFC has been postponed. More details can be found here: https://t.co/lMcACmk4Em pic.twitter.com/qfXFRpkvdy

— Derby County (@dcfcofficial) 18 марта 2018 г.