Путевку в Данию получили победители чемпионата по хоккею на валенках в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошел финал чемпионата по хоккею на валенках. После отборочных турниров из 18 дворовых команд осталось 5: «Холмы-Бугры» из Октябрьского района, «Торпеда-Татарбазар» из Ленинского района, «Автик» («Нефтяник») из Устиновского района, «Социк» из Первомайского района и «Столичный» из Индустриального района.

В воскресенье, 18 марта, на Центральной площади города команды бились за звание чемпиона. В последней игре «Торпеда» со счётом 7:0 обыграла «Холмы-Бугры» и вырвала свою победу. Вторыми стали «Автик», третьими — «Столичный».

«Я хочу поблагодарить, в первую очередь, свою команду, которая меня поддерживала, которая поверила в меня. Я в вас верю, ребята!», — сказал капитан «Торпеда-Татарбазар» Ильнур Давлетов со сцены во время награждения.

Корреспонденту информагентства «Сусанин» капитан команды-победителя Ильнур Давлетов рассказал, что борьба была нелегкой, но ребята смогли настроиться на серьезную игру.

«Мы три года уже вместе играем в хоккей в любительской, ночной в агрызской лиге. Мы друг друга понимаем уже с полуслова», — сказал Давлетов.

Также он отметил, что соревнования организованы на хорошем уровне, и в следующем году они также готовы принять в нем участие.

Руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Нил Миназитдинов, который играл за команду «Холмы-Бугры, отметил, что „игра была великолепная“ и победил сильнейший.

»Поле ровное, мяч круглый, победил сильнейший. Если по-честному говорить, я на самом деле рад даже не за забитые голы, а за то, что тут были дети, тут были их родители, они видели как это происходит. И дети с удовольствием играли, рубились в мяч. Я надеюсь, что эта традиция добрых, именно дворовых игр, она возродится и закрепится», — сказал Нил Миназитдинов.

Победителей и участников хоккея на валенках поздравил председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, который сам принимал участие в этом первенстве.

«Горжусь, что имел честь играть в этом турнире. В финал правда не взяли, но я буду тренироваться и уверен у нас с вами все получится», — сказал Олег Гарин.

Победитель — команда «Торпеда-Татарбазар» — получила кубок, путевку болельщика в Данию на Чемпионат мира по хоккею. Кроме того, в микрорайоне, где живут участники будет построена хоккейная коробка.