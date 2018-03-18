«Ахмат» зимой мог купить хавбека «Коринтианса»

«Ахмат» в прошедшее зимнее трансферное окно мог приобрести полузащитника «Коринтианса» Жеана, информирует Globo Esporte. Однако грозненский клуб не успел завершить переговоры с игроком. Стороны не смогли договориться по условиям личного контракта до закрытия трансферного окна.

При этом «Коринтианс» не рассчитывает на 23-летнего игрока. Его не внесли в заявку команды на чемпионат штата Сан-Паулу и Кубок Либертадорес