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«Ахмат» зимой мог купить хавбека «Коринтианса»
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«Ахмат» зимой мог купить хавбека «Коринтианса» 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
«Ахмат» в прошедшее зимнее трансферное окно мог приобрести полузащитника «Коринтианса» Жеана, информирует Globo Esporte. Однако грозненский клуб не успел завершить переговоры с игроком. Стороны не смогли договориться по условиям личного контракта до закрытия трансферного окна.
При этом «Коринтианс» не рассчитывает на 23-летнего игрока. Его не внесли в заявку команды на чемпионат штата Сан-Паулу и Кубок Либертадорес
В прошлом сезоне Жеан выступал на правах аренды за "Васко да Гама". Он провел 34 матча и забил один гол.
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