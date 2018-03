Фредди «KRiMZ» Йоханссон стал лучшим игроком WESG 2017 по CS:GO

The HLTV & betway MVP award for WESG 2017 World Finals goes to @krimzCSGO! pic.twitter.com/I1Z5yPPOT1

— HLTV.org (@HLTVorg) 18 марта 2018 г.

Напомним, в финале чемпионата Fnatic обыграла Space Soldiers со счетом 2:1.

WESG 2017 World Finals проходил с 13 по 18 марта в Хайкоу, Китай. Призовой фонд турнира составлял $1,5 миллиона.