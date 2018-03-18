«Какое замечательное настроение». Валерия с Пригожиным отдали голоса за президента

«Какое замечательное настроение сегодня царит повсюду, просто настоящий праздник! Пришли в школу, в которую ходили наши дети. Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями. С утра выполнили свой гражданский долг. На нашем участке были электронные урны — вежливые такие: „здравствуйте“ вам, „до свидания“. Добавили, конечно, настроения. Класс», –написала Валерия на своей странице в Instagram.