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«Какое замечательное настроение». Валерия с Пригожиным отдали голоса за президента
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«Какое замечательное настроение». Валерия с Пригожиным отдали голоса за президента 

РИА «ФедералПресс» 10 часов назад
«Какое замечательное настроение сегодня царит повсюду, просто настоящий праздник! Пришли в школу, в которую ходили наши дети. Ощущение, что Первое сентября — музыка, радостный смех, на избирательный участок люди приходят целыми семьями. С утра выполнили свой гражданский долг. На нашем участке были электронные урны — вежливые такие: „здравствуйте“ вам, „до свидания“. Добавили, конечно, настроения. Класс», –написала Валерия на своей странице в Instagram.
«ФедералПресс» ранее писал: по состоянию на 12 часов в голосовании на выборах президента России приняли участие 27,93% избирателей, внесенных в списки для голосования. Самыми активными на этот час оказались жители Тывы (явка в регионе к полудню составила 47,60%), Чувашии (явка — 47,54%) и Чукотки (явка — 47,29%).
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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