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Вячеслав Максюта призвал горожан сделать свой выбор
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Вячеслав Максюта призвал горожан сделать свой выбор 

АиФ 10 часов назад
Один из сильных людей России — известный саратовский атлет, а с недавних пор еще и член городской общественной палаты, Вячеслав Максюта, проголосовал на президентских выборах в своем избирательном участке. Он успел и голос свой отдать за кандидата, чья программа ближе всего оказалась спортсмену, и сделать селфи на память с работницами избирательной комиссии.
Многие саратовцы, те кто пришел голосовать на этот участок в тот же час, захотели сфотографироваться с известным спортсменом.
— Проголосовал! А как иначе, непременно должен поучаствовать в выборе Президента. А то выберут не того и придётся прилагать усилия для исправления истории, — написал Вячеслав Максюта в социальных сетях.
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