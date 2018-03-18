Вячеслав Максюта призвал горожан сделать свой выбор

Один из сильных людей России — известный саратовский атлет, а с недавних пор еще и член городской общественной палаты, Вячеслав Максюта, проголосовал на президентских выборах в своем избирательном участке. Он успел и голос свой отдать за кандидата, чья программа ближе всего оказалась спортсмену, и сделать селфи на память с работницами избирательной комиссии.

Многие саратовцы, те кто пришел голосовать на этот участок в тот же час, захотели сфотографироваться с известным спортсменом.

— Проголосовал! А как иначе, непременно должен поучаствовать в выборе Президента. А то выберут не того и придётся прилагать усилия для исправления истории, — написал Вячеслав Максюта в социальных сетях.