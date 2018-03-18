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Игорь Черевченко: В перерыве пришлось поговорить с игроками
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Игорь Черевченко: В перерыве пришлось поговорить с игроками 

Советский спорт 10 часов назад
— В первом тайме моментов не было ни у той, ни у другой команды. Боролись за инициативу. В перерыве пришлось поговорить с игроками. Появилась агрессия, и мы усилили атаку. Победа закономерна, — сказал специалист.
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