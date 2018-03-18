Игорь Черевченко: В перерыве пришлось поговорить с игроками

— В первом тайме моментов не было ни у той, ни у другой команды. Боролись за инициативу. В перерыве пришлось поговорить с игроками. Появилась агрессия, и мы усилили атаку. Победа закономерна, — сказал специалист.