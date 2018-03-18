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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ход выборов в Ленобласти
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Олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала ход выборов в Ленобласти 

Ivyborg.ru 10 часов назад
Фото: Ivyborg.ru
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова проголосовала на 208 участке во Всеволожске. По ее словам, обстановка похожа на праздничную: с утра к участку тянутся люди, играет музыка, детям дают воздушные шары
Журова уверена, что основной поток избирателей придется на послеобеденное время.
Бывшая спортсменка отметила, что традиционно хорошо голосуют сельскохозяйственные районы. По ее мнению, в таких районах проживают больше людей старшего поколения, которые более ответственно подходят к выборам.
Ранее стало известно, что Тихвинский район показывает самую хорошую явку в Ленинградской области. По данным Избирательной Ленобласти по состоянию на 12:00 активность избирателей Ленинградской области на выборах президента составила 22%.
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