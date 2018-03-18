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Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске
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Самый сильный человек России проголосовал на выборах в Челябинске 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
В Челябинске на избирательный участок на Шоссе Металлургов пришел обладатель титула «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу, автор нескольких рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса, двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup голосовать отправился вместе с семьей: женой и двумя маленькими детьми.
В прошлом году Нигматуллин установил новый мировой рекорд. Челябинский силач потянул аэростат с объемом оболочки 2500 кубометров и подъемной силой 350 килограммов за 2 минуты 35 секунд на расстояние 50 метров. Это был уже 16-й рекорд спортсмена.
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