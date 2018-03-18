Ещё
Сергей Павлов: Был двухсотпроцентный пенальти в ворота соперника, но судья его не дал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Павлов: Был двухсотпроцентный пенальти в ворота соперника, но судья его не дал 

Советский спорт 10 часов назад
— В первом тайме мы контролировали ход матча. Во втором тайме в первые минут двадцать дали сопернику больше свободы, чем положено. Пошли подходы к нашим воротам, стандарты, а мы никак не могли зацепиться за мяч. Пока делали замены, пропустили. Но даже по этой игре мы пытались перехватить инициативу. Был двухсотпроцентный пенальти в ворота соперника. Судья был в трех метрах, но его не дал. Для меня это дикость. И ведь самое интересное он нас потом судить будет. Но я не знаю, не дать такой пенальти!. Поставь он пенальти, была бы другая ситуация. У нас были проблемы перед этой игрой, так как ее пропускали два наших игрока. Плюс некоторые играли с травмами. Но у нас хорошая команда и ситуация не безнадежная. Хотя сегодня сыграли не так как можем, — сказал специалист.
Советский спорт: последние новости
Майк Фишер: Мы не думаем о том, кто попадает в состав Два клуба АПЛ и «Зальцбург» интересуются голкипером «Зари» Луниным Клод Пюэль: «Лестер» заслужил другого результата в матче с «Челси»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию40
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
Назван соперник Ковалева за чемпионский титул
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение