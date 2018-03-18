Сергей Павлов: Был двухсотпроцентный пенальти в ворота соперника, но судья его не дал

— В первом тайме мы контролировали ход матча. Во втором тайме в первые минут двадцать дали сопернику больше свободы, чем положено. Пошли подходы к нашим воротам, стандарты, а мы никак не могли зацепиться за мяч. Пока делали замены, пропустили. Но даже по этой игре мы пытались перехватить инициативу. Был двухсотпроцентный пенальти в ворота соперника. Судья был в трех метрах, но его не дал. Для меня это дикость. И ведь самое интересное он нас потом судить будет. Но я не знаю, не дать такой пенальти!. Поставь он пенальти, была бы другая ситуация. У нас были проблемы перед этой игрой, так как ее пропускали два наших игрока. Плюс некоторые играли с травмами. Но у нас хорошая команда и ситуация не безнадежная. Хотя сегодня сыграли не так как можем, — сказал специалист.