Голосуем всем «Миром»

Сотрудники Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» обеспечивают круглосуточный эфир, но при этом находят время, чтобы принять участие в выборах президента России.

Так, продюсер информационной службы телеканала «МИР 24» Святослав Савенков 18 марта пришел выбирать президента Российской Федерации на избирательный участок 2609 в Кунцевском районе Москвы.

Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев, чувствуя себя «первым из могикан», уже в 7:55 был около избирательного участка. «Все еще спят, а я уже идут голосовать», — отметил Родион.

Прозрачнее некуда

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«Я проголосовал, все хорошо. Каких-либо нарушений со стороны участников данного процесса я не заметил. Избирательная комиссия работала слаженно», — поделился впечатлениями продюсер Артем Стрекнев.

День выборов с программой «Вместе». Предварительные результаты предвыборной гонки в специальном выпуске итоговой программы. Смотрите сегодня в 19:00 по местному времени и в 21:00 по московскому.

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