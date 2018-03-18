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Голосуем всем «Миром»
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Голосуем всем «Миром» 

Мир24 10 часов назад
Фото: Мир24
Сотрудники Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» обеспечивают круглосуточный эфир, но при этом находят время, чтобы принять участие в выборах президента России.
Так, продюсер информационной службы телеканала «МИР 24» Святослав Савенков 18 марта пришел выбирать президента Российской Федерации на избирательный участок 2609 в Кунцевском районе Москвы.
Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Мариничев, чувствуя себя «первым из могикан», уже в 7:55 был около избирательного участка. «Все еще спят, а я уже идут голосовать», — отметил Родион.
Прозрачнее некуда
Как в России защитили выборы
«Я проголосовал, все хорошо. Каких-либо нарушений со стороны участников данного процесса я не заметил. Избирательная комиссия работала слаженно», — поделился впечатлениями продюсер Артем Стрекнев.
День выборов с программой «Вместе». Предварительные результаты предвыборной гонки в специальном выпуске итоговой программы. Смотрите сегодня в 19:00 по местному времени и в 21:00 по московскому.
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