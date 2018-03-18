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Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина проголосовала в РЭУ им. Плеханова
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Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина проголосовала в РЭУ им. Плеханова 

На Западе Москвы 10 часов назад
Фото: На Западе Москвы
Сегодня, 18 марта день выборов президента Российской Федерации. На избирательном участке 2705 в районе Очаково-Матвеевское мы встретили Светлану Ромашину, пятикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию.
Во время автограф-сессии нам удалось немного пообщаться с известной спортсменкой:
Легко ли вам далось принятие решения, кому из кандидатов отдать свой голос?
— Свой выбор я сделала давно. Как только встреча завершится, заполню и положу в урну свой бюллетень.
Как по-вашему, ждут ли нашу страну серьезные перемены после этих выборов?
— Я надеюсь, что нас ждут перемены к лучшему. Вне зависимости от выбранного кандидата, каждый из нас рассчитывает, что избранник оправдает оказанное доверие. Мне как спортсменке важно, чтобы страна не потеряла ведущих позиций на мировой арене. И конечно, чтобы на летней олимпиаде в 2020 году смогли выступить все наши спортсмены.
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