Олимпийская чемпионка Светлана Ромашина проголосовала в РЭУ им. Плеханова

Сегодня, 18 марта день выборов президента Российской Федерации. На избирательном участке 2705 в районе Очаково-Матвеевское мы встретили Светлану Ромашину , пятикратную олимпийскую чемпионку по синхронному плаванию.

Во время автограф-сессии нам удалось немного пообщаться с известной спортсменкой:

Легко ли вам далось принятие решения, кому из кандидатов отдать свой голос?

— Свой выбор я сделала давно. Как только встреча завершится, заполню и положу в урну свой бюллетень.

Как по-вашему, ждут ли нашу страну серьезные перемены после этих выборов?

— Я надеюсь, что нас ждут перемены к лучшему. Вне зависимости от выбранного кандидата, каждый из нас рассчитывает, что избранник оправдает оказанное доверие. Мне как спортсменке важно, чтобы страна не потеряла ведущих позиций на мировой арене. И конечно, чтобы на летней олимпиаде в 2020 году смогли выступить все наши спортсмены.