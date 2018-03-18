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Как не нужно сдавать задним ходом
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Как не нужно сдавать задним ходом 

Авторамблер 10 часов назад
Фото: Авторамблер
Герой видео, увы, пренебрег этим советом и на полном ходу врезался в не ждавшего ничего дурного водителя. К счастью, все произошедшее попало на видео, поэтому с определением виновного проблемы не возникнет.
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