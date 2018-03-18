Видео: малайзийский город воспроизвели в Cities Skylines

Геймер создаёт виртуальные копии городов.

Ведущий YouTube-канала Gilbert Plays представил свою очередную работу — он воссоздал в симуляторе градостроительства Cities: Skylines город Путраджая, Малайзия. Автор с картографической точностью построил дороги, мосты и ключевые элементы инфраструктуры.

В отдельном видео он показал, как создавал мосты для своего проекта.

На канале Gilbert Plays также есть другие ролики, посвященные виртуальным копиям реальных городов. Ранее автор создал дубликаты Сан-Пабло и Серигао, Филиппины.

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