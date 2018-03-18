Олимпийская чемпионка С. Мастеркова проголосовала на выборах президента России

«Я уже проголосовала на участке №1280 в районе Выхино-Жулебино. Обстановка здесь прекрасная — очень много молодежи, потому что голосование проходило на базе Государственного университета управления. Все это очень приятно выглядит — молодые люди помогают людям старшего возраста, направляют на избирательный участок, подсказывают. Сегодня праздник. И не только в Выхино-Жулебино, но и на всей территории нашей необъятной Родины», — подчеркнула С. Мастеркова.

Она отметила, что для голосующих организованы чай, кофе, полевая кухня.