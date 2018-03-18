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Олимпийская чемпионка С. Мастеркова проголосовала на выборах президента России
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Олимпийская чемпионка С. Мастеркова проголосовала на выборах президента России 

Агентство «Москва» 9 часов назад
Фото: Москва24
Двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова проголосовала на выборах президента России на избирательном участке в столичном районе Выхино-Жулебино. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Я уже проголосовала на участке №1280 в районе Выхино-Жулебино. Обстановка здесь прекрасная — очень много молодежи, потому что голосование проходило на базе Государственного университета управления. Все это очень приятно выглядит — молодые люди помогают людям старшего возраста, направляют на избирательный участок, подсказывают. Сегодня праздник. И не только в Выхино-Жулебино, но и на всей территории нашей необъятной Родины», — подчеркнула С. Мастеркова.
Она отметила, что для голосующих организованы чай, кофе, полевая кухня.
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