Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой

Тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич общалась с активистами Женского комитета РУДН. Чемпионка призналась: несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее в России, стране, где нет искусственных улыбок и наносной вежливости. У нас все искренне, честно, навсегда — и особенно это касается дружбы. Александра раскрыла и некоторые секреты своих побед. Согласно ее убеждению, во всех делах — и не только в спорте — нужно рассчитывать на самого себя, на свои силы. Необходимо быть ответственным человеком, чтобы тебе доверяли: «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Нужно уметь найти мотивацию в себе. Мы живем в социуме, где от каждого человека зависит очень многое. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас».. Двукратная олимпийская чемпионка раскрыла студентам РУДН секреты своих побед. На Юго-Западе столицы побывала двукратная Олимпийская чемпионка, тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Встреча с известной российской спортсменкой состоялась в кампусе Российского университета дружбы народов. Там Пацкевич пообщалась с активистами женского комитета РУДН. По словам чемпионки, несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее остались именно в России, ведь здесь нет искусственных улыбок и наносной вежливости. «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас!» — добавила Александра Пацкевич. Также олимпийская чемпионка поинтересовалась деятельностью женского комитета РУДН. По словам ректора вуза Владимира Филиппова, в университете обучаются представители 156 стран со всего мира, а скоро их будет насчитываться 160. При этом в женский комитет входят представители почти всех государств, которые ведут обширную деятельность. Так, в вузе реализуют проект «Студенты РУДН детям-сиротам». В его рамках молодые люди посещают детдома, а также помогают развиваться спорту в российской глубинке. Александру Пацкевич удивило, сильная спортивная составляющая в университете. Спортсменка и сама раскрыла некоторые секреты своих побед. Так, Пацкевич убеждена, что во всех делах, даже не связанных со спортом, необходимо рассчитывать на свои силы, быть ответственным и вызывающим доверие человеком.

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