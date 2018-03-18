Ещё
Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой 

MosDay.ru 9 часов назад
Тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич общалась с активистами Женского комитета РУДН. Чемпионка призналась: несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее в России, стране, где нет искусственных улыбок и наносной вежливости. У нас все искренне, честно, навсегда — и особенно это касается дружбы. Александра раскрыла и некоторые секреты своих побед. Согласно ее убеждению, во всех делах — и не только в спорте — нужно рассчитывать на самого себя, на свои силы. Необходимо быть ответственным человеком, чтобы тебе доверяли: «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Нужно уметь найти мотивацию в себе. Мы живем в социуме, где от каждого человека зависит очень многое. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас».. Двукратная олимпийская чемпионка раскрыла студентам РУДН секреты своих побед. На Юго-Западе столицы побывала двукратная Олимпийская чемпионка, тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Встреча с известной российской спортсменкой состоялась в кампусе Российского университета дружбы народов. Там Пацкевич пообщалась с активистами женского комитета РУДН. По словам чемпионки, несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее остались именно в России, ведь здесь нет искусственных улыбок и наносной вежливости. «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас!» — добавила Александра Пацкевич. Также олимпийская чемпионка поинтересовалась деятельностью женского комитета РУДН. По словам ректора вуза Владимира Филиппова, в университете обучаются представители 156 стран со всего мира, а скоро их будет насчитываться 160. При этом в женский комитет входят представители почти всех государств, которые ведут обширную деятельность. Так, в вузе реализуют проект «Студенты РУДН детям-сиротам». В его рамках молодые люди посещают детдома, а также помогают развиваться спорту в российской глубинке. Александру Пацкевич удивило, сильная спортивная составляющая в университете. Спортсменка и сама раскрыла некоторые секреты своих побед. Так, Пацкевич убеждена, что во всех делах, даже не связанных со спортом, необходимо рассчитывать на свои силы, быть ответственным и вызывающим доверие человеком.
Это неполный текст новости
MosDay.ru: последние новости
Безопасность на выборах президента в Москве обеспечат более 17 тысяч силовиков У Яшина и Милова изъяли новый доклад "Путин. Итоги" Депутат МГД Гусева рассказала, почему важно участвовать в выборах
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение