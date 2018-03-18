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Юрий Семин: «Матчи с „Атлетико“ были для нас уроком мастерства и концентрации»
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Юрий Семин: «Матчи с „Атлетико“ были для нас уроком мастерства и концентрации» 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в Инстаграме опубликовал фотографию с наставником «Атлетико» Диего Симеоне​. Семин отметил, что после крупного поражения от испанцев (1:8 — по сумме двух матчей) в 1/8 финала Лиги Европы железнодорожники сосредоточатся на подготовке к завершающей части чемпионата России.
"Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против «Атлетико». Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. «Атлетико» достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со "Спартаком", лед с «Уралом», идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре", — написал Семин.
"Локомотив" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, после 22 матчей опережая идущий вторым «Спартак», который провел на игру больше, на пять очков.
Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку и за то, что пришли нас поддержать в матче против Атлетико. Мы играли с одной из лучших команде Европы, и для нас это был урок мастерства и концентрации. Атлетико достоин победы в Лиге Европы. Отмечу, что наши ребята выложились на полную, несмотря на тяжелый календарь и постоянную смену полей: снег со Спартаком, лед с Уралом, идеальное поле в Испании. Теперь мы сосредоточены на подготовке к завершающей части чемпионата. Каждый из оставшихся матчей важен, и только с вашей поддержкой мы сможем добиться больших успехов. Надеюсь увидеть вас на следующей игре.
Публикация от Юрий Семин (@seminup) 18 Мар 2018 в 4:18 PDT
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