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Сможет ли Роналду догнать Месси в бомбардирской гонке чемпионата Испании?
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Сможет ли Роналду догнать Месси в бомбардирской гонке чемпионата Испании? 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: Советский спорт
Благодаря покеру в ворота «Жироны» в матче 29-го тура Примеры (6:3) нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду вышел на второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании. Теперь на счету обладателя «Золотого мяча» 22 гола — на 1 больше, чем у форварда «Барселоны» Луиса Суареса и на 3 меньше, чем у его одноклубника Лионеля Месси. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Испании по итогам нынешнего сезона?
Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.
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