Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой

Тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич общалась с активистами Женского комитета РУДН

Чемпионка призналась: несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее в России, стране, где нет искусственных улыбок и наносной вежливости. У нас все искренне, честно, навсегда — и особенно это касается дружбы.

Александра раскрыла и некоторые секреты своих побед. Согласно ее убеждению, во всех делах — и не только в спорте — нужно рассчитывать на самого себя, на свои силы. Необходимо быть ответственным человеком, чтобы тебе доверяли: «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Нужно уметь найти мотивацию в себе. Мы живем в социуме, где от каждого человека зависит очень многое. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас».