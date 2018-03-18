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Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой
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Студенты Обручевского района встретились с двукратной олимпийской чемпионкой 

Обручевский меридиан 9 часов назад
Фото: Обручевский меридиан
Тринадцатикратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Александра Пацкевич общалась с активистами Женского комитета РУДН.
Чемпионка призналась: несмотря на то, что она объездила почти весь мир, любимые места для нее в России, стране, где нет искусственных улыбок и наносной вежливости. У нас все искренне, честно, навсегда — и особенно это касается дружбы.
Александра раскрыла и некоторые секреты своих побед. Согласно ее убеждению, во всех делах — и не только в спорте — нужно рассчитывать на самого себя, на свои силы. Необходимо быть ответственным человеком, чтобы тебе доверяли: «Лично я — перфекционист, и всегда стараюсь сделать все, что могу. Нужно уметь найти мотивацию в себе. Мы живем в социуме, где от каждого человека зависит очень многое. Будьте открыты этому миру — и мир откроется для вас».
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