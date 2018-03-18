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Режиссер Никита Михалков приехал на избирательный участок за рулем «Победы»
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Режиссер Никита Михалков приехал на избирательный участок за рулем «Победы» 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Фото: ВЕСТИ НИЖНИЙ НОВГОРОД
«Я надеюсь, что будущий президент страны наберет в свою команду талантливых людей из провинции», — заявил режиссер Никита Михалков во время голосования на учатске в деревне Щепачиха Павловского района Нижегородской области.
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