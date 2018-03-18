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105-летняя жительница Башкирии проголосовала на выборах Президента
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105-летняя жительница Башкирии проголосовала на выборах Президента 

Башкирское спутниковое телевидение 9 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Старейшая жительница Белебея — 105-летняя Нина Коноплянникова проголосовала сегодня на выборах Президента России.
Чтобы уважить долгожительницу, члены участковой избирательной комиссии № 1185, депутат Совета ГП г. Белебей Сергей Караберов и местные журналисты отправились к ветерану с угощением и цветами. Заполнить заявление бабушке помогла член избирательной комиссии, а с избирательным бюллетенем пенсионерка справилась сама.
«Работайте честно, благородно и уважайте стариков!», — дала наказ молодым долгожительница Белебея.
Отметим, что за плечами Нины Федоровны более 50 лет трудового стажа. Во время войны она работала главным агрономом Белебеевского района.
Фото: газета «Белебеевские известия».
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