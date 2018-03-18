105-летняя жительница Башкирии проголосовала на выборах Президента

Старейшая жительница Белебея — 105-летняя Нина Коноплянникова проголосовала сегодня на выборах Президента России.

Чтобы уважить долгожительницу, члены участковой избирательной комиссии № 1185, депутат Совета ГП г. Белебей Сергей Караберов и местные журналисты отправились к ветерану с угощением и цветами. Заполнить заявление бабушке помогла член избирательной комиссии, а с избирательным бюллетенем пенсионерка справилась сама.

«Работайте честно, благородно и уважайте стариков!», — дала наказ молодым долгожительница Белебея.

Отметим, что за плечами Нины Федоровны более 50 лет трудового стажа. Во время войны она работала главным агрономом Белебеевского района.

Фото: газета «Белебеевские известия».