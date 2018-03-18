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Правоохранители проверяют информацию о вбросе бюллетеней в Ростове
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Правоохранители проверяют информацию о вбросе бюллетеней в Ростове 

РИА «ФедералПресс» 9 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу регионального избиркома, наблюдатели опубликовали в интернете видео, на котором, по их словам, запечатлен вброс бюллетеней на участке № 1898, расположенном в Первомайском районе Ростова. На ролике видно, как мужчина опускает в пустую урну сразу несколько листков.
«Правоохранительные органы работают по данному вопросу. Предполагаем провокацию. Данная урна опечатана, голосование на участке продолжается», — прокомментировал представитель избиркома по Ростовской области.
Напомним, что в 10 часов губернатор Ростовской области Василий Голубев проголосовал вместе с женой.
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