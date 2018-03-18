«Фонбет»: у «Атлетика» минимальные шансы в матче с «Барселоной»

18 марта «Барселона» на своем поле примет «Атлетик» из Бильбао в рамках 29-го тура чемпионата ла лиги. «Барселона» в нынешнем чемпионате Испании еще не проигрывала.

КТО ПОБЕДИТ?

Букмекеры "Фонбет" считают, что победит «Барселона». На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.16, на победу «Атлетика» — с коэффициентом 18.00, на ничью — с коэффициентом 7.70.

Большинство игроков согласно с таким прогнозом: 96% клиентов «Фонбет» поставили на победу «Барселоны», 3% — на победу «Атлетика» и всего 1% — на ничью.

СКОЛЬКО ЗАБЬЮТ ГОЛОВ?

"Фонбет" полагает, что в матче будет забито меньше четырех голов: на тотал меньше 3.5 можно поставить с коэффициентом 1.67, на тотал больше 3.5 — с коэффициентом 2.20.

Большинство игроков не согласно с букмекерами: на тотал больше 3.5 поставил 61% клиентов «Фонбет», на тотал меньше 2.5 — 39%.

НА ЧТО СТАВЯТ В «ФОНБЕТ»?

Самой популярной стала ставка на победу «Барселоны» — ее предпочли 86% игроков. На индивидуальный тотал «Барселоны» «больше 1.5» поставили 5%, победу хозяев с форой (-1.5) выбрали 4%, общий ТБ 1.5 предпочли 4%, на общий ТБ 2.5 поставил 1%.

А СКОЛЬКО СТАВЯТ?

Самая крупная ставка — 500 тысяч рублей на одинар П1 с коэффициентом 1.15. Средняя ставка на матч «Барселона» — «Атлетик» составляет 720 рублей.

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