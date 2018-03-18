Ральф Хазенхюттль: У «Баварии» Хайнкеса почти нет слабых сторон. Но игра будет жаркой

— У меня четыре пожелания: завершить матч в полном составе; не пропустить; забить; и чтобы потом сразу просвистел финальный свисток. У команды Юппа Хайнкеса практически нет слабых сторон.

Но мы играем дома и не собираемся заранее сдаваться. Хорошо, что мы играем с «Баварией» именно в такой момент. Нам будет проще настроиться. В физическом плане мои игроки в любом случае выложатся на максимум. Я обещаю, что игра будет жаркой, — заявил Хазенхюттль

Матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» состоится 18 марта и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, «быки» на стадии 1/8 финала Лиги Европы выбили из борьбы «Зенит.»