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Фото: Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России
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Фото: Александр Розенбаум проголосовал на выборах президента России 

Российская Газета 9 часов назад
Фото Розенбаума на участке выложено в Instagram.
"Отдал гражданский долг", — прокомментировал музыкант снимок.
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