«Ахмат» сыграет контрольный матч с «Ростовом»

Как сообщили в пресс-службе «Ахмата», в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России в субботу в Грозном команда провела товарищеский матч с местным «Вайнахом», представляющим третий дивизион зоны ЮФО и СКФО (2:1). После этой игры сборники отправились в расположение национальных команд, а остальные футболисты получили два выходных дня и возобновят работу во вторник. Занятия будут проходить на базе в Грозном.

В пятницу команда проведет спарринг с «Ростовом» на поле соперника, а затем вернется в столицу Чеченской республики, где продолжит тренировки. ( Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

После 22 матчей «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 26 очков.