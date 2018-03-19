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«Ахмат» сыграет контрольный матч с «Ростовом»
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«Ахмат» сыграет контрольный матч с «Ростовом» 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Как сообщили в пресс-службе «Ахмата», в рамках подготовки к возобновлению чемпионата России в субботу в Грозном команда провела товарищеский матч с местным «Вайнахом», представляющим третий дивизион зоны ЮФО и СКФО (2:1). После этой игры сборники отправились в расположение национальных команд, а остальные футболисты получили два выходных дня и возобновят работу во вторник. Занятия будут проходить на базе в Грозном.
В пятницу команда проведет спарринг с «Ростовом» на поле соперника, а затем вернется в столицу Чеченской республики, где продолжит тренировки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
После 22 матчей «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 26 очков.
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