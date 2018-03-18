Неценко: «Менеджмент „Саутгемптона“ провалился, уверен, „святые“ вылетят»

Комментатор Александр Неценко не верит, что «Саутгемптон» сможет избежать вылета. В интервью корреспонденту портала "Евро-футбол.ру" Валерию Полевикову он высказал мнение, что Марк Хьюз не спасёт команду.

— «Саутгемптон» уволил Пеллегрино. Сейчас у них два варианта: сохранить философию клуба и пригласить иностранного специалиста, который поставит свою собственную, уникальную игру. Или же позвать английского тренера-заплатку, с опытом которого вероятность сохранение прописки будет выше, но при этом отказаться от традиций.

— В первую очередь, у «Саутгемптона» очень тяжёлый календарь, и его совершенно точно ожидает борьба за прописку. Я считаю, что время «святыми» безнадёжно утеряно. В этом сезоне на команду сильно повлияла продажа клуба другим владельцам и связанная с этим ситуация с ван Дейком. Во-вторых, проваливается менеджмент. Они купили за 20 миллионов Каррильо, лавочника «Монако», который больше семи голов за сезон не забивал. Я вообще не понимаю, чем он сильнее других форвардов команды. В-третьих, само приглашение Пеллегрино — это изначально провал. Ему ставили в задачу поставить атакующий футбол, в итоге мы весь сезон наблюдаем унылую игру, которую невозможно смотреть. Футболисты просто-напросто не верят в тренера.

— Думаете, вылетят?

— Больше, чем на 50% уверен, что да. Не думаю, что даже назначение Хьюза их выручит.

— Вы работали на матче «Ньюкасла» и «Саутгемптона». В самом начале репортажа вы похвалили Лемина, призвав зрителя внимательно за ним понаблюдать. Спустя десять минут он обрезался на своей половине поля, а ещё через пять привёз гол.

— Ну, это был худший матч Лемина, что я видел, там вся команда поплыла. Как они играли против «Ньюкасла» — так просто нельзя. В Англии ты только подставил лицо — и тебя уже ударили.