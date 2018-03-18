Челябинский гиревик установил мировой рекорд на фестивале Арнольда Шварценеггера

Челябинский гиревик Иван Денисов установил мировой рекорд на спортивном фестивале Арнольда Шверценеггера в Австралии. Наш земляк завоевал золото Arnold Sport Festival — 2018 в триатлоне, выступая среди профессионалов.

— Спал по шесть часов и ежедневно поднимал гири в рамках соревнований по триатлону, который включает в себя работу с гирями весом 32 килограмма в длинном цикле, рывке и толчке, — рассказал корреспонденту 74.ru мастер спорта международного класса по гиревому спорту, многократный чемпион и рекордсмен России, Европы и мира Иван Денисов. — Я выступал среди профессионалов в весовой категории 95 килограммов. В длинном цикле совершил 65 подъемов гири, рывке — 97, толчке — 135 повторений и завоевал золото фестиваля с мировым рекордом.

Пока гиревики выступали, Арнольд Шварценеггер делал селфи на их фоне

Состязания проходили в течение трех дней. За это время на площадках Arnold Sport Festival выступили более 10 тысяч профессионалов и любителей в 35 видах спорта. Зрителями ASF-2018 стали более 60 тысяч зрителей.

Челябинец показал блестящий результат на ASF-2018

Спортивный фестиваль Арнольда Шварценеггера является частью проекта Arnold Classic. На сегодняшний день это самая масштабная выставка спорта и фитнеса в мире.