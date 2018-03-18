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Сборная России поздравила Тарасова с днем рождения
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Сборная России поздравила Тарасова с днем рождения 

Спорт-Экспресс 8 часов назад
Хавбеку национальной команды сегодня исполнился 31 год.
Поздравляем Дмитрия Тарасова с днем рождения! Счастья, здоровья, успехов! 🎂 pic.twitter.com/NXe3bBs9MO
— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
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