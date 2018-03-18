Видео дня: американец зачитал рэп вместо резюме, и его взяли

Американский копирайтер Чейз Зрит очень хотел попасть на работу мечты, но не хотел, чтобы его резюме затерялось среди тысячи таких же.

И он нашел выход из положения — снять психоделический рэп клип, в котором он расскажет, почему именно его нужно взять на работу.

Клип оказался настолько хорошим, что сразу стал вирусным. За Чейза болело множество зрителей, а что самое главное — его взяли на работу и дали именно ту должность, на которую он хотел попасть.

Его целью была вакансия в нью-йоркском подразделении рекламного агентства Wieden+Kennedy. В том числе компания занималась продвижением газированного напитка Sprite.

Чейз четко понимал, что если он отправит классическое резюме, шансы на то, что его хотя бы прочтут крайне невелики. Его выходом из ситуации стала запись яркого рэп клипа.

Катаясь по городу на ховерборде, Чейз зачитывает о своих профессиональных навыках, о видах работы, с которыми он может справиться, а также об идеях продвижения бренда.

В этой сцене Чейз рассказывает о том, что у него нет жены и детей, а это значит, что он сможет работать дни и ночь напролет.

Ответ последовал незамедлительно, сотрудники компании W+K очень лестно отозвались о работе Чейза и пригласили его в штат.

А вот и сам клип Чейза, который лучше один раз посмотреть, чем тысячу раз услышать.

Cover Letter from Chase Zreet on Vimeo.

Стоит отметить, что резюме в формате рэп клипа не совсем новое явление. Ранее пользователь YouTube Давейн Керкленд отправил свой клип на вакансию компании VaynerMedia.

Вот, что получилось:

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