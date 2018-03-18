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СМИ объявили награду за фейковые новости о нарушениях на выборах
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СМИ объявили награду за фейковые новости о нарушениях на выборах 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Журналисты издания «URA.RU» объявили конкурс на самое лучшее разоблачение фейковых сообщений о нарушениях на выборах президента РФ.
Как пояснили в редакции, приз — знаменитую «желтую уточку», — получит тот, кто «сообщит редакции о самом интересном разоблачении сообщений „Голоса“, штабов Алексея Навального и Михаила Ходорковского, да и вообще любых хайпожоров, запускающих информационные волны».
Ранее в СМИ появилась информация о вбросах бюллетеней в Находке, Иркутске и других городах. Позже выяснилось, что опубликованный в сети видеоролик был снят намного раньше и выложен в Сеть еще 17 марта. Другое видео с якобы зафиксированными нарушениями и вовсе «гуляет» по интернету с разной географической привязкой — к Новосибирску, Тюмени и другим городам.
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