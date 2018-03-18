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«Леганес» добился победы над «Севильей»
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«Леганес» добился победы над «Севильей» 

Soccer News 8 часов назад
Фото: Soccer News
В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леганес» победил «Севилью». Победу мадридцам принесли голы Унаи Бустинсы и Хави Эрасо. Единственный мяч у гостей, заканчивавших матч с меньшинстве, на счету Мигеля Лайюна. После этой встречи «Леганес» поднялся на 12 место в Ла Лиге. «Севилья» пока осталась на пятой позиции.
"Леганес" — «Севилья» — 2:1 (1:0) Голы: Бустинса, 41 — 1:0, Эрасо, 69 — 2:0, Лайюн, 90 — 2:1  "Леганес": Куэльяр, Бустинса, Рико, Сальдуа, Сиовас, Эрасо, Эль-Жар, Рамос, Перес, Амрабат (Бовю, 89), Пирес.
"Севилья": Рико, Кьяер, Эскудеро (Арана, 78), Лайюн, Лангле, Нзонзи, Банега, Васкес (Муриэль, 72), Сарабия, Нолито (Сандро Рамирес, 63), Бен-Йеддер.
Удаление: Сарабия (84).
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