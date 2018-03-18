Сергей Улегин: Мы вместе выбираем будущее нашей страны

Призер Олимпийских игр, чемпион по гребле на байдарках и каноэ Сергей Улегин пришел на выборы со своим сыном, который недавно достиг совершеннолетнего возраста.

-Сегодня очень важный день для всех нас. Мы выбираем будущее нашей страны и должны сделать это все вместе. Постарался донести эту позицию и до своего сына, Владислава. Ему недавно исполнилось 18 лет и выборы Президента РФ — первые, на которых он проголосовал. Он пошел на этот шаг самостоятельно и осознанно, так как понимает, что от его голоса зависит многое. Я очень рад, что сумел воспитать в сыне чувство гражданской ответственности. Молодежь — наше будущее. А подготовить юношей и девушек к такой ответственной миссии должны мы, взрослые. Это наша обязанность, — считает Сергей Улегин.