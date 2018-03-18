В Уфе защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов проголосовал на выборах

Александр Логинов пришел на участок на территории Октябрьского района Уфы, в здание института биохимии и генетики РАН . Хоккеист был не один, а со своей супругой.

Отметим, что только два воспитанника клуба могут голосовать по уфимской прописке — Логинов и Гареев. Остальные игроки разъехались по своим городам.

Александр Логинов, защитник ХК «Салават Юлаев»: «В любом случае гражданский долг. Я считаю, что каждый гражданин России должен прийти на выборы и проголосовать. Для меня это очень важно, кто будет будущим президентом».