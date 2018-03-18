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В Уфе защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов проголосовал на выборах
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В Уфе защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов проголосовал на выборах 

Башкирское спутниковое телевидение 8 часов назад
Фото: Башкирское спутниковое телевидение
Александр Логинов пришел на участок на территории Октябрьского района Уфы, в здание института биохимии и генетики РАН. Хоккеист был не один, а со своей супругой.
Отметим, что только два воспитанника клуба могут голосовать по уфимской прописке — Логинов и Гареев. Остальные игроки разъехались по своим городам.
Александр Логинов, защитник ХК «Салават Юлаев»: «В любом случае гражданский долг. Я считаю, что каждый гражданин России должен прийти на выборы и проголосовать. Для меня это очень важно, кто будет будущим президентом».
Башкирское спутниковое телевидение: последние новости
105-летняя жительница Башкирии проголосовала на выборах Президента В деревне Шаймуратово открылся избирательный участок имени легендарного комдива Башкавдивизии В Общественный пресс-центр стекается вся информация о ходе голосования
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