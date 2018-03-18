Ван Стее: «В „Витессе“ Слуцкому придётся работать с молодыми игроками, это совсем другое»

Бывший спортивный директор "Зенита" Хенк ван Стее прокомментировал назначение Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Витесса». Российский специалист подписал контракт с «Витессом» на два года. Соглашение вступит в силу по окончании сезона-2017/18.

— Cчитаю, что Слуцкий на самом деле является хорошим выбором для «Витесса». Он был на вершине российского футбола, отлично разбирается в игре, но речь идет о том, как он сумеет приспособиться к голландскому футболу. Конечно же, мы хотим видеть в исполнении «Витесса» атакующий футбол".

В лице Слуцкого вы получаете тренера, команды которого играют в командный реактивный футбол. В ЦСКА и сборной России Слуцкий полагался на возрастных игроков, таких как его знаменитые защитники Сергей Игнашевич и братья Березуцкие, а в «Витессе» ему придется работать с молодыми игроками, это совсем другое". Назначение Слуцкого хорошо и для отношений «Витесса» с «Челси».

Слуцкий — очень страстный тренер. Вы ведь видели, как он раскачивался в кресле на чемпионате Европы, как кукла на приборной панели автомобиля. Это говорит о многом, — сказал ван Стее.