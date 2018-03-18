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Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами
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Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами 

Газета.Ru 8 часов назад
Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами с командами Бразилии и Франции, сообщает ТАСС.
В занятиях не принимал участие полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев, который прибудет в Новогорск 19 марта.
Также в расположение сборной прибыл защитник казанского «Рубина» Руслан Камболов, который заменил травмированного нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.
Ранее сборная России по футболу проголосовала на выборах президента.
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