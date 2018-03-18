Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами

Сборная России провела первую тренировку перед товарищескими матчами с командами Бразилии и Франции, сообщает ТАСС

В занятиях не принимал участие полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев , который прибудет в Новогорск 19 марта.

Сборная России встретится с командой Бразилии 23 марта в Москве, с Францией — 27 марта в Санкт-Петербурге.

Ранее сборная России по футболу проголосовала на выборах президента.