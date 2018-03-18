Видео: над Новосибирском прогремел праздничный салют

Сегодня, 18 марта, Новосибирск отпраздновал четвёртую годовщину присоединения Крыма к России — праздник завершился салютом.

Залпы фейерверка озарили вечернее небо над центром Новосибирска — их запустили с площадки в Первомайском сквере. Салют начался раньше 20:00 — к этому времени даже не успело толком стемнеть.

В общей сложности фейерверк продлился около десяти минут. Наш видеооператор Густаво Зырянов успел запечатлеть это событие. Первые фотографии салюта также попали в нашу онлайн-трансляцию со дня выборов президента.