Ещё
Видео: над Новосибирском прогремел праздничный салют
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео: над Новосибирском прогремел праздничный салют 

ngs.ru 8 часов назад
Сегодня, 18 марта, Новосибирск отпраздновал четвёртую годовщину присоединения Крыма к России — праздник завершился салютом.
Залпы фейерверка озарили вечернее небо над центром Новосибирска — их запустили с площадки в Первомайском сквере. Салют начался раньше 20:00 — к этому времени даже не успело толком стемнеть.
В общей сложности фейерверк продлился около десяти минут. Наш видеооператор Густаво Зырянов успел запечатлеть это событие. Первые фотографии салюта также попали в нашу онлайн-трансляцию со дня выборов президента.
ngs.ru: последние новости
20 килограммов рыбы для котиков: новосибирские рыбаки отдали свою добычу в приют для животных Появилось видео побега новосибирца из зала суда Видео: новосибирцы сделали аттракцион из машины и двух экскаваторов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение