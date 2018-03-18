Ещё
Черчесов — о Дзюбе: «Я рад, что он здоров»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Черчесов — о Дзюбе: «Я рад, что он здоров» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды не стал выделять игру нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в весенней части чемпионата России. На данный момент на счету форварда три гола и три передачи в трех официальных матчах в 2018 году.
— Во-первых я рад, что он здоров, — сказал Черчесов журналистам. — Но, честно говоря, не хотелось бы выделять одну из фамилий, потому что это неправильно. Пару игр мне подкидывают некоторую информацию. Мне часто кажется, что я как-то параллельно живу с этим миром и все мимо меня проходит. Хорошо, что вчера сам Артем сказал, что у него никаких проблем особо-то и нет. А мы все стараемся где-то что-то найти непонятное и прикрыть. (Обращаясь к пресс-атташе сборной Михаилу Владимирову. — Прим. «СЭ».) Так что, Миша, информируй, чтобы я что-то не прозевал.
Станислав Черчесов — об Артёме Дзюбе pic.twitter.com/UfQNeUru9c
— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Диего Симеоне: "Я ничем не смог помочь игрокам "Атлетико" Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений"
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение