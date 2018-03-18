Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после тренировки национальной команды не стал выделять игру нападающего «Арсенала» Артема Дзюбы в весенней части чемпионата России. На данный момент на счету форварда три гола и три передачи в трех официальных матчах в 2018 году.
— Во-первых я рад, что он здоров, — сказал Черчесов журналистам. — Но, честно говоря, не хотелось бы выделять одну из фамилий, потому что это неправильно. Пару игр мне подкидывают некоторую информацию. Мне часто кажется, что я как-то параллельно живу с этим миром и все мимо меня проходит. Хорошо, что вчера сам Артем сказал, что у него никаких проблем особо-то и нет. А мы все стараемся где-то что-то найти непонятное и прикрыть. (Обращаясь к пресс-атташе сборной Михаилу Владимирову. — Прим. «СЭ».) Так что, Миша, информируй, чтобы я что-то не прозевал.
Станислав Черчесов — об Артёме Дзюбе pic.twitter.com/UfQNeUru9c
— Сборная России (@TeamRussia) 18 марта 2018 г.