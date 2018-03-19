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Ван Галь обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в непрофессионализме
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Ван Галь обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в непрофессионализме 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь обвинил своих экс-подопечных в непрофессионализме.
"Вместе с моим IT-специалистом мы разработали цифровой трекер. Каждый футболист «Манчестер Юнайтед» мог авторизоваться и посмотреть на свои показатели.
Игроки могли дома подготовиться к разговору со мной перед личной встречей. Но некоторые не читали письма. Это свидетельствует об их непрофессионализме, на что я им указывал.
Подобную систему с электронными письмами я практиковал в «Баварии». Настоящий профессионал должен жить профессионально. Как Роббен, который читал письма", — цитирует ван Галя Bild.
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