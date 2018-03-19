Ван Галь обвинил игроков «Манчестер Юнайтед» в непрофессионализме

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Галь обвинил своих экс-подопечных в непрофессионализме.

"Вместе с моим IT-специалистом мы разработали цифровой трекер. Каждый футболист «Манчестер Юнайтед» мог авторизоваться и посмотреть на свои показатели.

Игроки могли дома подготовиться к разговору со мной перед личной встречей. Но некоторые не читали письма. Это свидетельствует об их непрофессионализме, на что я им указывал.