Черчесов: Черышев — игрок такого же плана, как и Кокорин

«Спасибо руководству «Динамо», что приняли нас, завтра мы будем тренироваться на арене. Там поле другого качества. Сегодня специально провели восстановительную тренировку, так как вчера кто-то из игроков проводил матчи. Для такого занятия поля в Новогорске нам хватило.

Камболов? Он изначально был в списке. Потом мы его не вызывали, потому что у него была какая-то болячка, не вызывали, чтобы лишний раз не рисковать.