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Черчесов: Черышев — игрок такого же плана, как и Кокорин
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Черчесов: Черышев — игрок такого же плана, как и Кокорин 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сборе команды в Новогорске и решении вызвать защитника «Рубина» Руслана Камболова.
«Спасибо руководству «Динамо», что приняли нас, завтра мы будем тренироваться на арене. Там поле другого качества. Сегодня специально провели восстановительную тренировку, так как вчера кто-то из игроков проводил матчи. Для такого занятия поля в Новогорске нам хватило.
Камболов? Он изначально был в списке. Потом мы его не вызывали, потому что у него была какая-то болячка, не вызывали, чтобы лишний раз не рисковать.
Завтра к нам присоединится Денис Черышев. Он игрок такого же плана, как и Кокорин. Если вы обратили внимание, в последнее время мы играли с одним нападающим, например, против испанцев. Под ним был Дзагоев и Миранчук. Мы думали, как нам поступить в сложившейся ситуации, но решили пока остановиться на таком варианте, так как у нас были свои определённые планы. Дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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