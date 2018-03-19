Кто голосовал на выборах президента России 18 марта, футболисты спортсмены

18 марта в России прошли президентские выборы, взбудоражившие ряд людей в мире спорта. И речь здесь не только о переносе игр чемпионата России по футболу.

В числе главных ньюсмейкеров –футбольная сборная России, которая отправилась голосовать вместе с её главным тренером. Александр Селихов вообще прямо назвал своего кандидата. «Голосовал за царя», — рассказал вратарь.

Дмитрий Тарасов в этот раз оказался вне сборной, но это не помешало ему всё равно прийти на избирательный участок в день «икс», притом — в свой день рождения!

Ещё один игрок сборной России в недавнем прошлом не отставал от бывших партнёров. Роман Широков пришёл на выборы с семьёй. «Мог бы дома сидеть», — припомнили в комментариях его знаменитую фразу.

Вслед за сборной на избирательные участки потянулись клубы РФПЛ. Самыми активными в этом плане были «Арсенал» и «СКА-Хабаровск». От этих клубов на выборы пошли как футболисты, так и тренеры.

«СКА-Хабаровску» и вовсе подарили гигантский бутерброд (не спрашивайте почему).

Выборы поддержали некоторые клубы из низших лиг. Ульяновскую «Волгу» не смутило и нахождение на сборах за пределами России. Всей командой команда отправилась в российское консульство в Турции, чтобы отдать свои голоса.

В выборах участвовали не только футболисты. Телеведущий Дмитрий Губерниев сделал крутой крюк в Москву, чтобы успеть проголосовать за своего кандидата.

А биатлонист Антон Шипулин посетил российское посольство в Осло для участия в выборах Президента.

Не остался в стороне и хоккеист Александр Овечкин : о его политических предпочтениях, кажется, уже знает вся страна.

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