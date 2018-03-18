Селихов: на своих первых выборах президента РФ голосовал за царя

Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Селихов рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к товарищеским матчам с Бразилией и Францией.

«Настроение рабочее, хорошее. Участвовал в квадрате, потому что вчера играл. Те, кто вчера играли, восстанавливались. Сил на всё хватает, на пенсии будем отдыхать. Поле здесь не лучше, чем в Казани. Но нам не привыкать. Надеемся, что в Химках будет получше. Тренировался без шапки, потому что отмораживать нечего просто. А вообще не холодно, вчера играли в минус 15.

Девушка, которой вчера отдал футболку, на свадьбу не звала.

Игорь Акинфеев первый номер, а Лунёв второй? Это никак психологически не давит. Моё дело отдаваться полностью, а там будет, как будет. С Черчесовым диалога не было, всё впереди. Каррера ничего не говорил тоже. Поблагодарил за игру, пожелал вернуться без травм.

Выборы? Я голосовал за царя. Это мои первые выборы, долг каждого гражданина РФ. Нарушений не заметил, было очень много народу.