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Селихов: на своих первых выборах президента РФ голосовал за царя
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Селихов: на своих первых выборах президента РФ голосовал за царя 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Спартака» и сборной России Александр Селихов рассказал о том, как проходит подготовка национальной команды к товарищеским матчам с Бразилией и Францией.
«Настроение рабочее, хорошее. Участвовал в квадрате, потому что вчера играл. Те, кто вчера играли, восстанавливались. Сил на всё хватает, на пенсии будем отдыхать. Поле здесь не лучше, чем в Казани. Но нам не привыкать. Надеемся, что в Химках будет получше. Тренировался без шапки, потому что отмораживать нечего просто. А вообще не холодно, вчера играли в минус 15.
Девушка, которой вчера отдал футболку, на свадьбу не звала.
Игорь Акинфеев первый номер, а Лунёв второй? Это никак психологически не давит. Моё дело отдаваться полностью, а там будет, как будет. С Черчесовым диалога не было, всё впереди. Каррера ничего не говорил тоже. Поблагодарил за игру, пожелал вернуться без травм.
Выборы? Я голосовал за царя. Это мои первые выборы, долг каждого гражданина РФ. Нарушений не заметил, было очень много народу.
Тот факт, что Неймара не будет, статус Бразилии не понижает. Там много классных игроков. Для меня Франция интереснее, как соперник. Они посильнее. Но обе сборные топ, ни с кем не будет легко», — передаёт слова Селихова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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