Станислав Черчесов: «Дубль Дзюбы? Ионов в субботу тоже два забил. Как и Ильин»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первой тренировки национальной команды объяснил, почему он не довызвал Артема Дзюбу вместо получившего травму Александра Кокорина . По словам специалиста, Дзюбе, как и Шатову, пока стоит сосредоточиться на матчах за «Арсенал» и «Краснодар» соответственно, а сейчас в сборной хватает форвардов.

— К сожалению, тяжелую травму получил Кокорин, но нападающего вместо него вы довызывать не стали. Почему?

— Во-первых, мы смотрим по позициям. Черышев присоединится к команде в понедельник, он игрок примерно такого же плана, как и Кокорин. В последнее время мы играли с одним нападающим, а оттянутыми форвардами были Дзагоев или Миранчук. Мы думали, как нам поступить после травмы Кокорина, но решили пока остановиться, потому что определенные планы уже были. А дальше — посмотрим.

— Сколько еще хороших матчей должен провести Дзюба, чтобы заслужить вызов? Реально ли было отреагировать на его субботние голевые успехи в матче с «Ростовом»?

— Реагировать мы можем на все и в любой ситуации, но стараемся не делать резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Вы сейчас назвали одну фамилию, а вчера ведь и Ильин забил два, и Ионов. Понятно, что вам всем интересна один конкретный случай, а нас интересует общая ситуация. Поэтому мы относимся спокойно, есть определенные вещи, которые анализируем для себя. Если футболист, долго не игравший в своем клубе (и, соответственно, в сборной), переходит в новую команду, то ему не так просто после перерыва сразу влиться в наш коллектив. Это касается не только Артема. Но еще и, например, Олега Шатова . Пусть пока спокойно тренируются и играют в своих клубах. Сборная же сейчас будет работать в своем ритме. Хочется, чтобы ребята восстановились, почувствовали себя хорошо. И мы будем только «за», если каждый из них станет прибавлять.

— Но вы вообще рады, что Дзюба находит себя в новом клубе и стал забивать в новом клубе перед чемпионатом мира?