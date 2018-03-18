Ещё
Станислав Черчесов: «Дубль Дзюбы? Ионов в субботу тоже два забил. Как и Ильин»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Станислав Черчесов: «Дубль Дзюбы? Ионов в субботу тоже два забил. Как и Ильин» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после первой тренировки национальной команды объяснил, почему он не довызвал Артема Дзюбу вместо получившего травму Александра Кокорина. По словам специалиста, Дзюбе, как и Шатову, пока стоит сосредоточиться на матчах за «Арсенал» и «Краснодар» соответственно, а сейчас в сборной хватает форвардов.
— К сожалению, тяжелую травму получил Кокорин, но нападающего вместо него вы довызывать не стали. Почему?
— Во-первых, мы смотрим по позициям. Черышев присоединится к команде в понедельник, он игрок примерно такого же плана, как и Кокорин. В последнее время мы играли с одним нападающим, а оттянутыми форвардами были Дзагоев или Миранчук. Мы думали, как нам поступить после травмы Кокорина, но решили пока остановиться, потому что определенные планы уже были. А дальше — посмотрим.
— Сколько еще хороших матчей должен провести Дзюба, чтобы заслужить вызов? Реально ли было отреагировать на его субботние голевые успехи в матче с «Ростовом»?
— Реагировать мы можем на все и в любой ситуации, но стараемся не делать резких движений ни в ту, ни в другую сторону. Вы сейчас назвали одну фамилию, а вчера ведь и Ильин забил два, и Ионов. Понятно, что вам всем интересна один конкретный случай, а нас интересует общая ситуация. Поэтому мы относимся спокойно, есть определенные вещи, которые анализируем для себя. Если футболист, долго не игравший в своем клубе (и, соответственно, в сборной), переходит в новую команду, то ему не так просто после перерыва сразу влиться в наш коллектив. Это касается не только Артема. Но еще и, например, Олега Шатова. Пусть пока спокойно тренируются и играют в своих клубах. Сборная же сейчас будет работать в своем ритме. Хочется, чтобы ребята восстановились, почувствовали себя хорошо. И мы будем только «за», если каждый из них станет прибавлять.
— Но вы вообще рады, что Дзюба находит себя в новом клубе и стал забивать в новом клубе перед чемпионатом мира?
— Во-первых, я рад, что он здоров. И, честно говоря, не хотелось бы концентрироваться на одной фамилии, потому что это неправильно. Мне пресс-служба подкидывает какую-то информацию, и иногда кажется, что я параллельно живу с этим миром. Хорошо, что вчера сам Артем сказал, что со мной никаких особенных проблем у него нет, и не было. А то мы почему-то пытаемся все время что-то найти и приклеить. (Михаил ГОНЧАРОВ)
Спорт-Экспресс: последние новости
Елистратов и Просвирнова остались без медалей в многоборье на ЧМ Пауль Антон: "Надеюсь вернуться из сборной без повреждений" Клод Пюэль: "Лестер" заслуживал другого результата в матче с "Челси"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение