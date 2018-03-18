Бессеберг: очень хочу знать критерии, по которым МОК приглашал россиян на Игры

Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг признался, что не понимает, какими критериями руководствовался Международный олимпийский комитет, не пригласив на Олимпиаду в Пхёнчхане целый ряд российских спортсменов.

«Все федерации по зимним олимпийским видам спорта отправили в адрес МОК одно общее письмо. Мы спросили, по каким критериям они решали, кого приглашать на Игры, а кого нет. Потому что все мы были удивлены, ведь очень многие спортсмены не попали в число приглашённых. Так что такое письмо перед Олимпиадой было. Мы получили общий ответ на наш запрос — мол, причины недопуска у всех разные. Это всё, что мы могли сделать. Мы общались со многими федерациями и действительно надеялись получить конкретный список критериев, но нам его так и не предоставили. Проблема в том, что Олимпийские игры проводим не мы, а МОК, и он волен приглашать или не приглашать туда спортсменов на своё усмотрение. Максимум, что мы могли сделать, — это задать вопросы, на которые, впрочем, не получили ответы. Никаких доказательств вины спортсменов я не видел. Поэтому комментировать мне нечего. Моя личная реакция? Я очень хочу знать критерии, по которым допускали российских спортсменов. Только тогда смогу сформировать какое-то мнение. Пока ничего не понимаю», — сказал Бессеберг в эфире программы «Биатлон с Дмитирем Губерниевым» на телеканала «Матч ТВ».