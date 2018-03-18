Ещё
Бессеберг: очень хочу знать критерии, по которым МОК приглашал россиян на Игры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бессеберг: очень хочу знать критерии, по которым МОК приглашал россиян на Игры 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: ТАСС
Президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг признался, что не понимает, какими критериями руководствовался Международный олимпийский комитет, не пригласив на Олимпиаду в Пхёнчхане целый ряд российских спортсменов.
«Все федерации по зимним олимпийским видам спорта отправили в адрес МОК одно общее письмо. Мы спросили, по каким критериям они решали, кого приглашать на Игры, а кого нет. Потому что все мы были удивлены, ведь очень многие спортсмены не попали в число приглашённых. Так что такое письмо перед Олимпиадой было. Мы получили общий ответ на наш запрос — мол, причины недопуска у всех разные. Это всё, что мы могли сделать. Мы общались со многими федерациями и действительно надеялись получить конкретный список критериев, но нам его так и не предоставили. Проблема в том, что Олимпийские игры проводим не мы, а МОК, и он волен приглашать или не приглашать туда спортсменов на своё усмотрение. Максимум, что мы могли сделать, — это задать вопросы, на которые, впрочем, не получили ответы. Никаких доказательств вины спортсменов я не видел. Поэтому комментировать мне нечего. Моя личная реакция? Я очень хочу знать критерии, по которым допускали российских спортсменов. Только тогда смогу сформировать какое-то мнение. Пока ничего не понимаю», — сказал Бессеберг в эфире программы «Биатлон с Дмитирем Губерниевым» на телеканала «Матч ТВ».
Чемпионат.com: последние новости
Погиб популярный стример по игре World of Tanks Сергей Спиров Мейлютите будет работать с бывшим тренером Ефимовой Дзюдоист Ильясов выиграл этап «Большого шлема» в Екатеринбурге
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение