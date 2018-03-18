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Черчесов: вчера в Казани никто травму не получил, а в Питере травма случилась
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Черчесов: вчера в Казани никто травму не получил, а в Питере травма случилась 

Чемпионат.com 7 часов назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о состоянии поля в Казани, на котором в матче 23-го тура РФПЛ сыграли «Рубин» и «Спартак» (1:2).
После игры главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев назвал поле «огородом».
«Вчера в Казани никто травму не получил, а на великолепном стадионе в Питере, где и поле супер и всё в порядке, травма случилась (у Александра Кокорина. — Прим. «Чемпионата»). Естественно, на хорошем поле играть и лучше, и качественнее, и травматизм ниже. Но я вам пример привёл. Вчера все здоровые, а в Питере, причём на второй минуте, травма. Что теперь нам делать? Если бы что-то было, не дай бог, я бы сказал», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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