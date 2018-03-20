Владимир Леонов: «На состояние поля в Казани повлияли морозы, не помогли даже современные технологии»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что службы стадиона «Казань Арена» выполнили все процедуры для подготовки газона к матчу 23-го тура чемпионата России «Рубин» — "Спартак" (1:2). После игры главные тренеры команд Курбан Бердыев и Массимо Каррера подвергли критике состояние поля.

— Все необходимые межсезонные процедуры выполнены согласно графику и требованиям, — приводит «Р-Спорт» слова Леонова. — Подготовка газона к матчу началась в январе, состояние газона имело позитивную динамику. Однако в конце февраля — середине марта в Татарстане и Казани сложились аномальные для этого времени года погодные условия, когда низкая температура, ночью опускавшаяся до 20-22 градусов, к сожалению, не позволила обеспечить нормальный рост газона даже с учетом применения всех самых современных методик и технологий.