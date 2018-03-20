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Владимир Леонов: «На состояние поля в Казани повлияли морозы, не помогли даже современные технологии»
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Владимир Леонов: «На состояние поля в Казани повлияли морозы, не помогли даже современные технологии» 

Спорт-Экспресс 14 часов назад
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил, что службы стадиона «Казань Арена» выполнили все процедуры для подготовки газона к матчу 23-го тура чемпионата России «Рубин» — "Спартак" (1:2). После игры главные тренеры команд Курбан Бердыев и Массимо Каррера подвергли критике состояние поля.
— Все необходимые межсезонные процедуры выполнены согласно графику и требованиям, — приводит «Р-Спорт» слова Леонова. — Подготовка газона к матчу началась в январе, состояние газона имело позитивную динамику. Однако в конце февраля — середине марта в Татарстане и Казани сложились аномальные для этого времени года погодные условия, когда низкая температура, ночью опускавшаяся до 20-22 градусов, к сожалению, не позволила обеспечить нормальный рост газона даже с учетом применения всех самых современных методик и технологий.
Несмотря на это, к матчу "Рубина" и «Спартака» была подготовлена пригодная для футбола, без каких-либо неровностей, игровая поверхность.
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