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Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду
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Футболисты «СКА-Хабаровск» проголосовали за еду 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Игроки клуба «СКА-Хабаровск», выступающего в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), явились на местный избирательный участок и проголосовали, за что были вознаграждены метровым сэндвичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Футболисты голосовали на избирательном участке №147, расположенном в здании лицея «Ступени». В качестве сюрприза работники лицея преподнесли игрокам сэндвич длиною в метр. По сообщению пресс-службы, команда была приятно удивлена и не осталась в долгу. Футболисты сфотографировались и оставили автографы всем желающим.
Дальневосточный клуб выступает в РФПЛ не лучшим образом. Команда под руководством Рината Билялетдинова замыкает турнирную таблицу чемпионата и рискует начать следующий сезон выступлениями в Футбольной национальной лиге.
18 марта по всей России проходят выборы президента. Избирательные участки открыты по всей стране. Голосование также проходит в консульствах и посольствах Российской Федерации по всему миру.
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