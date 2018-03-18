Ерохин рассказал, испытывают ли игроки сборной России давление на заключительном сборе перед ЧМ-2018 

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Ерохин рассказал, испытывает ли команда давление на заключительном тренировочном сборе перед стартом чемпионата мира по футболу 2018 года. «Ну конечно, мы думаем об этом, но сегодня первый день, все только собрались, увиделись. Я думаю с каждым днём будем всё больше наигрывать новые связи и изучать соперников», — рассказал Ерохин.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном приглашении в национальную команду нападающего тульского «Арсенала» Артёма Дзюбы.