Селюк: Л. Адриано — несопоставимые цена-качество, даже Марков забивает больше

«Не понял, пока я спал Спартак выиграл Лигу чемпионов и Адриано забил победный гол в ворота Барселоны? Или сейчас идет всенародное празднование гола в ворота Рубина?

Не говорил, что Адриано ужасный. Говорил, что цена-качество несопоставимы. Продолжаю это утверждать. Марков из «Тосно» с зарплатой в разы меньше забил больше Адриано в этом сезоне РФПЛ. Чему радуетесь? Эта мнимая радость скрывает провалы в приглашении Петковича и Роши.

Я полностью согласен насчет Маркова, которого вы все уничтожаете в комментариях. Но даже он забил больше, чем Адриано с зарплатой в € 3,5 млн в год. Которая для некоторых пишущих в комментариях «экономистов» — это бесплатно», — написал Селюк в своём аккаунте в «Твиттере».