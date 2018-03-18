Ещё
Селюк: Л. Адриано — несопоставимые цена-качество, даже Марков забивает больше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Селюк: Л. Адриано — несопоставимые цена-качество, даже Марков забивает больше 

Чемпионат.com 7 часов назад
Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил недоумение по поводу восхищения форвардом «Спартака» Луисом Адриано, который стал автором победного гола в ворота «Рубина» (2:1) в матче 23-го тура РФПЛ.
«Не понял, пока я спал Спартак выиграл Лигу чемпионов и Адриано забил победный гол в ворота Барселоны? Или сейчас идет всенародное празднование гола в ворота Рубина?
Не говорил, что Адриано ужасный. Говорил, что цена-качество несопоставимы. Продолжаю это утверждать. Марков из «Тосно» с зарплатой в разы меньше забил больше Адриано в этом сезоне РФПЛ. Чему радуетесь? Эта мнимая радость скрывает провалы в приглашении Петковича и Роши.
Я полностью согласен насчет Маркова, которого вы все уничтожаете в комментариях. Но даже он забил больше, чем Адриано с зарплатой в € 3,5 млн в год. Которая для некоторых пишущих в комментариях «экономистов» — это бесплатно», — написал Селюк в своём аккаунте в «Твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
Погиб популярный стример по игре World of Tanks Сергей Спиров Мейлютите будет работать с бывшим тренером Ефимовой Бессеберг: очень хочу знать критерии, по которым МОК приглашал россиян на Игры
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тренер «Зенита» решил покинуть Россию41
Российский болельщик помешал биатлонисту Бабикову7
Из-за поминок Табакова устроили скандал22
Татьяна Навка рассказала о трагедии4
У Иванович и Швайнштайгера родился ребенок9
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
00:37
Побивший бывшего чемпиона UFC Волков пожалел о концовке боя
MMA
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Хоккей
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение