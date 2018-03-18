Ван Галь назвал Хайнкеса богом «Баварии»

Экс-наставник «Баварии» Луи ван Галь восхищается работой Юппа Хайнкеса, который в октябре прошлого года в четвёртый раз возглавил мюнхенский гранд. На сегодня «Бавария» практически стала чемпионом Германии, вышла в полуфинал национального Кубка и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов.

— Если Юпп остановится летом, это будет весьма разумно, я не могу представить его в работе в 73-летнем возрасте, — заявил ван Галь Bild am Sonntag. — Всегда лучше уходить на пике карьеры, и если он это сделает в конце сезона, станет богом в «Баварии».

Ван Галь работал с «Баварией» 2 года с 2009 по 2011 и завоевал с командой три трофея.